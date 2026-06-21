Ηράκλειο: Νεκρή λίγο πριν τη δίκη η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Τραγική αλλά και ανεξήγητη κατάληξη βρήκε 34χρονη μητέρα που κρατείτο σε κατάστημα κράτησης στο Ηράκλειο, λίγο πριν τη δίκη της, για συμβάν κατά το οποίο είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια, πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η γυναίκα είχε έρθει με μεταγωγή, το Σάββατο, στο Ηράκλειο καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες. Πληροφορίες του cretalive αναφέρουν ότι η εν λόγω ξάπλωσε στο κρεβάτι, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι, αλλά το πρωί δεν σηκώθηκε. Αστυνομικοί προσπάθησαν να την ξυπνήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι η 34χρονη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ηράκλειο: Γρίφος ο θάνατος της γυναίκας

Ο θάνατος από την Αστυνομία αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν από το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Υπενθυμίζεται πως η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει το παιδί της, μόνη στη μπανιέρα του σπιτιού της, και στη συνέχεια πέταξε το νεογνό σε κάδο απορριμμάτων, στην Βιομηχανική περιοχή, κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Λαμβάνοντας γνώση της τραγικής εξέλιξης, ο συνήγορος της 34χρονης Γιώργος Καρούτσος αιφνιδιάστηκε. Επρόκειτο να τη συναντήσει σήμερα, προκειμένου να συζητήσουν εν όψει της δίκης.

Μιλώντας στο Cretalive, εξέφρασε τη θλίψη του και το σοκ του για την τροπή που πήραν τα γεγονότα, τονίζοντας για ακόμη μία φορά ότι η εκλιπούσα ήταν μία ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου.

Η 34χρονη, δήλωσε ο κ. Καρούτσος, είχε δείκτη νοημοσύνης 48-50 κι έπασχε από σχιζοφρένεια. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, όπως υπενθύμισε ο ίδιος, εξαρχής είχε κατατεθεί το αίτημα να κρατηθεί – νοσηλευτεί στο Ψυχιατρείο των φυλακών της Θήβας και όχι στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού, όπου κρατείτο μέχρι πρότινος.