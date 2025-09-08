Ηράκλειο: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Tροχαίο σημειώθηκε σήμερα (08/09) λίγο μετά τις 12:00, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 25χρονου οδηγού.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να επιχειρήσουν τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε ετοιμότητα για την άμεση μεταφορά του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 25χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Τροχαία και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, εξετάζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Πηγή: neakriti.gr

