Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας με τραύμα από όπλο - Τι προηγήθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με έναν 69χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός με τραύμα από όπλο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να ήταν συνταξιούχος αστυνομικός, βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του και φώναζε, απειλώντας, ενώ κρατούσε όπλο.

Δικοί του άνθρωποι, αλλά και γείτονες, ενημέρωσαν τις Αρχές και όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σπίτι -κοντά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο- ο ηλικιωμένος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε σε κοινή θέα, παγώνοντας όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονταθ οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.