Ηράκλειο: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης που αγνοείται

Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής από το χωριό Δαφνές, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr αναφέρουν ότι βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης (21/4), ενώ είχε προσαχθεί το βράδυ της Δευτέρας από αστυνομικούς για την υπόθεση της εξαφάνισης, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

O 43χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε με κοντόκκανη καραμπίνα.