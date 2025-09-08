Ανατροπή φαίνεται να υπάρχει στην υπόθεση του ξυλοδαρμού ενός 60χρονου από έναν ανήλικο σε περιοχή του Ηρακλείου, στην Κρήτη, καθώς ο νεαρός υποστηρίζει ότι ο άνδρας του επιτέθηκε πρώτος.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός υπέβαλε μήνυση στον 60χρονο υποστηρίζοντάς ότι εκείνος πρώτα τον έβρισε και τον χτύπησε και εκείνος για να τον σταματήσει τον έσπρωξε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τώρα, ο 60χρονος να αναζητείται από τις Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ωστόσο τόσο τα λεγόμενα του 14χρονου όσο και οι υπόλοιπες πτυχές της υπόθεσης, διερευνώνται από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι, το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει τον ανήλικο να έχει ρίξει στη μέση του δρόιμου τον 60χρονο άνδρα και να τον ξυλοκοπεί.

