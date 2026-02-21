Ηράκλειο: Πέντε οι νεκροί μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες - Τουλάχιστον 20 αγνοούμενοι

Πέντε νεκροί μετανάστες έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή 15ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μετά το ναυτικό δυστύχημα που συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς τη στιγμή που ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών.

Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Το υπό σημαία Παναμά μπόρεσε να περισυλλέξει είκοσι από αυτούς ζωντανούς, ενώ τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν αρχικά τρεις νεκρούς. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν ακόμη δύο. Τη στιγμή του δυστυχήματος οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα 6 μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

