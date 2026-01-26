Ηράκλειο: Πλημμύρισαν οι αίθουσες του Ειδικού Σχολείου - Σε κοντέινερ και χωρίς στέγαστρο οι μαθητές

Αναστάτωση επικράτησε στο Ειδικό Σχολείο του Ηρακλείου σήμερα, 26 Ιανουαρίου, όταν οι αίθουσες πλημμύρησαν λόγω της κακοκαιρίας που σημειώθηκε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, oι προκατασκευασμένες αίθουσες στις οποίες στεγάζονται οι μαθητές στάζουν νερά και σε όλο το σχολείο υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη λειτουργία του.

«Οι αίθουσες κοντέινερ όπου τοποθετήθηκαν εκτάκτως πέρυσι τέτοιο καιρό και προβλήθηκαν από την δημοτική Αρχή ως καινούρια σχολική μονάδα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις ενός ειδικού σχολείου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι με τη σημερινή βροχή το 1/3 των αιθουσών του σχολείου πλημμύρισε«, καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Παράλληλα, οι δάσκαλοι τονίζουν ότι πέρα από τα κοντέινερ, το σχολείο δεν διαθέτει στέγαστρο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εκτίθενται στα ακραία καιρικά φαινόμενα και το χειμώνα και το καλοκαίρι.

Όπως εξηγούν για να μπορέσει να μεταβεί ένα παιδί από την τάξη του στην τουαλέτα πρέπει να κρατάει ομπρέλα, ενώ η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη όσον αφορά παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί εξηγούν ότι όλο το σχολείο είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, και εξαιτίας της θέσης του κοντά στη θάλασσα, οι άνεμοι είναι πάρα πολλοί ισχυροί με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κινηθούν τα παιδιά με ευκολία ούτε κατά την είσοδο και την έξοδο, αλλά ούτε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.