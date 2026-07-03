Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 58χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 8χρονου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 58χρονος άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ανηλίκου σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου.

Πρόκειται για τον άνδρα που συνελήφθη μετά από καταγγελίες μητέρας, ότι ενώ εκείνη απουσίαζε από το σπίτι που ενοικιάζει από τον 58χρονο, αυτός επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της -παρουσία και του 11χρονου αδελφού του- την περασμένη Τρίτη το μεσημέρι.

Ο 58χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι εκείνο το μεσημέρι για πολλοστή φορά πήγε να συνετίσει τα παιδιά, δίνοντας στο χαστούκια στον 8χρονο, που μαζί με τον αδελφό του όπως τόνισε, όχι μόνο έκαναν φασαρία, αλλά προκαλούσαν και φθορές εντός της κατοικίας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του, Γιώργος Μπαφάκης, ο 58χρονος δεν παραβίασε ποτέ την πόρτα του διαμερίσματος, ενώ μετά τα δύο χαστούκια που έδωσε στο παιδί, ο ίδιος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του, προκειμένου να της εξηγήσει τι είχε συμβεί, αλλά και για να ζητήσει συγνώμη.

"Τα στοιχεία της δικογραφίας δεν ήταν επαρκή για τη θεμελίωση του βασικού αδικήματος, περί απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις ούτε αποδείξεις.

Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι η απόφαση για προσωρινή κράτηση , είναι μία απόφαση που δεν την περιμέναμε και που δεν δικαιολογείται από τα υπάρχοντα στοιχεία της δικογραφίας και της ανακριτικής διαδικασίας" ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορος υπεράσπισής του.