Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 40χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι

Στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (2/5), όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, μετά τα μεσάνυχτα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.