Μενού

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 40χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι

Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου ο 40χρονος οδηγός.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διακομιδής ασθενή | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (2/5), όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, μετά τα μεσάνυχτα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ