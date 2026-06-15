Ηράκλειο: Στη φυλακή 83χρονος που σκότωσε μοτοσικλετιστή - Η μοιραία «μανούβρα»

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας στο Ηράκλειο, και με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα, ο 83χρονος οδηγός που διώκεται για το θανατηφόρο τροχαίο το περασμένο Σάββατο,( 13/06), το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 47χρονο μοτοσικλετιστή.

Ο ηλικιωμένος, όπως γράψαμε νωρίτερα, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Σε βάρος του 83χρονου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, καθώς οι δικαστικές αρχές αξιολογούν ως ιδιαίτερα σοβαρές τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, μεταφέρει το Cretalive News.

Ηράκλειο: Η μοιραία αναστροφή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι το απόγευμα της τραγωδίας ξεκίνησε από το χωριό του, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, με προορισμό βάπτιση στην οποία επρόκειτο να παραστεί.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, χρειάστηκε να σταματήσει το όχημά του σε σημείο του δρόμου όπου υπάρχει διαγράμμιση τύπου «ζέβρα».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο 83χρονος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 47χρονος Γιάννης Στειακάκης. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον δικυκλιστή, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Το απόγευμα της Κυριακής συγγενείς και φίλοι, στο Χουδέτσι, συνόδευσαν τον άτυχο άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, στην τελευταία του κατοικία, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.