Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε με το όχημά του την 28χρονη σύζυγό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε την 28χρονη σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, κατά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας ο 30χρονος φέρεται να επέμεινε ότι δεν άγγιξε, δεν έσπρωξε και δεν χτύπησε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια» από μέρους του. Μάλιστα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι όταν η 28χρονη συνέλθει, «θα πει την αλήθεια».

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν ο πατέρας, η αδερφή και άλλοι συγγενείς της 28χρονης, περιμένοντας με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην απολογία του ο 30χρονος, το επίμαχο απόγευμα του Σαββάτου, όλοι - πλην του μεγαλύτερου παιδιού - έφυγαν μαζί από το σπίτι, με τα δύο παιδιά να βρίσκονται στο πίσω μέρος της «κλούβας» και το μωρό σε καλαθάκι ανάμεσα στους δύο γονείς μέσα στην καμπίνα.

Όπως φέρεται να ανέφερε, κατά τη διαδρομή υπήρξε μια μικρής έντασης λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του ζευγαριού για θέμα που σχετιζόταν με την οικογένεια της 28χρονης, υποστηρίζοντας ότι είπε στη σύζυγό του «θα γυρίσουμε να το ξεκαθαρίσουμε τώρα».

Κατά τον ίδιο, έκανε αναστροφή, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο πριν το σημείο όπου εντοπίστηκε τραυματισμένη η γυναίκα και τότε χτύπησε τον προφυλακτήρα του οχήματος, ο οποίος και αποκολλήθηκε.

Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι συνέχισαν την πορεία της επιστροφής μέσα σε φορτισμένο κλίμα και ότι ξαφνικά είδε την πόρτα να ανοίγει και τη σύζυγό του να πέφτει στο οδόστρωμα, χωρίς -όπως επιμένει- να έχει προηγηθεί κάποια δική του ενέργεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ακόμη ότι τα δύο παιδιά είδαν τη μητέρα τους πεσμένη στον δρόμο από το πίσω τζάμι της «κλούβας», επαναλαμβάνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα πείραζε τη γυναίκα του, έχοντας μάλιστα και τα παιδιά μέσα στο όχημα».