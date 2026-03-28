Ηράκλειο: Σύλληψη 30χρονου για αρπαγή ανήλικης από την Αθήνα - Καλά στην υγεία του το κορίτσι

Συνελήφθη 30χρονος άνδρας για την αρπαγή ανήλικης, χθες το μεσημέρι, 27 Μαρτίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου της Κρήτης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε μετά τη δήλωση εξαφάνισης που έκανε κηδεμόνας της ανήλικης από την οικία τους, σε περιοχή της Αττικής. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση των αρχών.
Μετά από ενδελεχείς έρευνες, οι αστυνομικοί βρήκαν την ανήλικη στην οικία του 30χρονου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και έχει επιστρέψει στο σπίτι της.
Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.