Ηράκλειο: Συνελήφθησαν γονείς για κακοποίηση των οχτώ ανήλικων παιδιών τους - Η καταγγελία και η κατάθεση

Σοβαρή καταγγελία για οικογένεια με οχτώ ανήλικα παιδιά στο Ηράκλειο Κρήτης κλήθηκε να ερευνήσει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, σε συνέχεια αναφοράς από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η μάρτυρας – «κλειδί» που δέχθηκε να καταθέσει στις αρχές όσα γνώριζε, ήταν γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία παρακολουθούσε με ανησυχία όσα συνέβαιναν στο διπλανό σπίτι.

Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι η 32χρονη μητέρα τής άφηνε συχνά κάποια από τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι της, προκειμένου να τα προσέχει, ωστόσο είχε παρατηρήσει συμπεριφορές και ενδείξεις που δημιουργούσαν έντονη ανασφάλεια για την ευημερία των παιδιών.

Παράλληλα, η μάρτυρας ανέφερε ότι πολύ συχνά άκουγε φωνές, βρισιές και κλάματα από το σπίτι της οικογένειας, περιστατικά που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι τα ανήλικα ζούσαν σε άσχημο περιβάλλον.

Μετά τη σύλληψη των δύο γονιών, τα οχτώ παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλα τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν σημάδια σωματικής ή άλλης κακοποίησης.

Ο 44χρονος πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η δε 32χρονη μητέρα κατηγορείται για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Και στους δύο ασκήθηκε επίσης δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κατοχή όπλου για θήρα. Οι γονείς έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.