Το Ιράν απαντά στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν

Το Πακιστάν έλαβε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο και η απάντηση εστάλη στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.
Η πηγή δεν έκανε γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.
Η δήλωση έγινε αφού ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι το Ιράν έστειλε την απάντησή του σε πρόταση των ΗΠΑ να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.
Η απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, χωρίς να αναφέρει πώς ή πότε μπορεί να ανοίξει και πάλι αυτή η σημαντική θαλάσσια οδός.
- Η πιο επική φωτογραφία από τους Metallica τελικά είναι fake
- Κάρλος Κάιζερ: Ο μεγαλύτερος απατεώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου
- Μεθυσμένος ο δράστης που πυροβόλησε τη γυναίκα στις Τζιτζιφιές: Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο λαιμό
- Οι μουσικοί από τις Τρύπες απάντησαν στους Metallica: Το σχόλιο για το «Δεν χωράς πουθενά» στο ΟΑΚΑ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.