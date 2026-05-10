Το Ιράν απαντά στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν

Το Πακιστάν έλαβε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο και η απάντηση εστάλη στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.

Η πηγή δεν έκανε γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η δήλωση έγινε αφού ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι το Ιράν έστειλε την απάντησή του σε πρόταση των ΗΠΑ να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, χωρίς να αναφέρει πώς ή πότε μπορεί να ανοίξει και πάλι αυτή η σημαντική θαλάσσια οδός.