Ηρώδειο: Ολική αποκατάσταση με ορίζοντα τριετίας - Οι παρεμβάσεις που έπονται

Με γνώμονα την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο), στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης, θα κινηθούν οι μελέτες και οι εργασίες μετά το κλείσιμο του εμβληματικού θεάτρου για το κοινό.

Τον Ιούλιο του 2025, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την εκπόνηση ολοκληρωμένου ερευνητικού προγράμματος, με στόχο την προστασία, ανάδειξη και μακροχρόνια θωράκιση του εμβληματικού μνημείου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, ο συνολικός σχεδιασμός αφορά τόσο την ολική αποκατάσταση του μνημειακού συνόλου όσο και τη ριζική αναβάθμιση των υποδομών λειτουργίας του, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

«Λουκέτο» για 3 χρόνια στο Ηρώδειο

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι το Ηρώδειο αποτελεί πολιτιστικό αγαθό υπερτοπικής σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια από την έναρξή τους. Κατά το διάστημα αυτό, το μνημείο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό.

Όπως ανέφερε, σήμερα το Ωδείο παρουσιάζει σοβαρά δομοστατικά ζητήματα: φθορές στην άνω τοξοστοιχία της πρόσοψης, απώλεια μάζας και ρηγματώσεις λίθων, μικρές παραμορφώσεις, αλλά και τοπικά φαινόμενα ετοιμορροπίας.

Παράλληλα, καταγράφεται εκτεταμένη βιοδιάβρωση από μικροοργανισμούς, ανάπτυξη ριζικού συστήματος κυρίως στους αρμούς, καθώς και αστοχίες παλαιότερων επεμβάσεων.

Στόχος, σύμφωνα με την υπουργό, είναι μετά την ολοκλήρωση των έργων το μνημείο να είναι επαρκώς προστατευμένο από φυσικές και ανθρωπογενείς φθορές, αναγνώσιμο αρχιτεκτονικά και πλήρως αναβαθμισμένο ως προς τις λειτουργικές απαιτήσεις κορυφαίων διοργανώσεων, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών.

Ηρώδειο: Οι βασικοί άξονες της αποκατάστασης

Η γενική φιλοσοφία των επεμβάσεων βασίζεται στη διαφύλαξη όλων των αυθεντικών δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων και στην εφαρμογή μόνο των απολύτως αναγκαίων ενισχύσεων, συμπληρώσεων ή προσθηκών, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια ευστάθεια, στερεότητα, λειτουργικότητα και διδακτικότητα του μνημείου.

Το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης,

μελέτη στατικής επάρκειας και δομικής αποκατάστασης,

μελέτη σύγχρονων αρχιτεκτονικών επεμβάσεων (σκηνικό οικοδόμημα, υποδομές για το Φεστιβάλ Αθηνών, καμαρίνια, χώροι υγιεινής, πλατεία, εκδοτήρια, αναψυκτήριο),

δομοστατικό σχεδιασμό των επεμβάσεων,

μηχανολογική μελέτη για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης,

εξειδικευμένη ακουστική μελέτη.

δομική αποκατάσταση, αναστηλώσεις και αποκάλυψη αθέατων στοιχείων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποκάλυψη και ανάδειξη του σκηνικού οικοδομήματος και των ψηφιδωτών δαπέδων του, τα οποία σήμερα παραμένουν αθέατα, καθώς και στη μελέτη της καταπόνησης του μνημείου από τις ηχητικές επιβαρύνσεις των εκδηλώσεων.