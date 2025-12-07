«Ήρθαμε για να μείνουμε»: Μπλόκα αγροτών σε όλη τη χώρα και σχέδια για νέους αποκλεισμούς

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δηλώνουν οι αγρότες που εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα σε εθνικές και επαρχιακές οδούς αλλά και σε τελωνεία, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται οι αποζημιώσεις, η αντιμετώπιση της ευλογιάς, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και η ομαλοποίηση των πληρωμών των επιδοτήσεων.

Στη Γέφυρα Εύηνου η παλαιά Εθνική Οδός παραμένει αποκλεισμένη από τρακτέρ, ενώ οι αγρότες της Μαγνησίας έκλεισαν την Αθηνών–Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσαν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη.

Τα νέα μπλόκα

Νέα μπλόκα δημιουργήθηκαν στην Ιονία Οδό στον κόμβο Αγγελόκαστρου, ενώ στην Ξάνθη οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο στην Εγνατία Οδό. Συνεχίζονται, επίσης, οι ολιγόωροι αποκλεισμοί σε τελωνεία και μεθοριακούς σταθμούς. Στα Ιωάννινα, αγρότες απέκλεισαν για τρεις ώρες την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες ταξιδιώτες.

Το μπλόκο της Καρδίτσας ενισχύεται συνεχώς, με περισσότερα από 2.500 τρακτέρ στο σημείο. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ αύριο το μεσημέρι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Την Τετάρτη, τα μπλόκα της Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας) θα μετακινηθούν στο Βόλο για τον αποκλεισμό του λιμανιού, ενώ την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση στο μπλόκο της Καρδίτσας με φορείς και πολίτες.

Στη Μακεδονία η Θεσσαλονίκη είναι περικυκλωμένη από τέσσερα μπλόκα (Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι). Στα Μάλγαρα αποφασίστηκε ο αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων της Εθνικής, με προοπτική κλιμάκωσης τις επόμενες ημέρες. Στον Προμαχώνα άνοιξε προσωρινά το μπλόκο, ωστόσο οι αγρότες προαναγγέλλουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.

Στα Χανιά ξεκίνησαν 48ωρο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά έκλεισαν για μισή ώρα τον ΒΟΑΚ. Οι αγρότες της Κρήτης ανεβάζουν τους τόνους μετά και την ακύρωση της συνάντησης με τον υπουργό Οικονομικών.

Στην Πελοπόννησο έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός στο Αίγιο, ενώ συμβολικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στην Ολυμπία Οδό. Κλειστή και η Πατρών–Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, όπου αγρότες έχουν παρατάξει τρακτέρ στον κόμβο.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς τα μπλόκα σε όλη τη χώρα συντονίζονται για κλιμάκωση και νέες δράσεις.