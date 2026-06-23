«Ήρθαν σαν κοπάδι και χτυπούσαν στα τυφλά»: Τρόμος στο Περιστέρι από 40 οπλισμένους ανηλίκους

Σκηνές που παραπέμπουν σε εμπόλεμη ζώνη εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Μακρυγιάννη στο Περιστέρι, όταν μια πολυμελής συμμορία ανηλίκων σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στη γειτονιά. Περίπου 40 άτομα, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 13 έως 20 ετών, εμφανίστηκαν ξαφνικά από τα γύρω στενά και επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα εναντίον άλλων νέων, κρατώντας όπλα σε κοινή θέα και απειλώντας ανοιχτά ακόμα και για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega, oι μαρτυρίες των σοκαρισμένων κατοίκων περιγράφουν μια εφιαλτική κατάσταση, καθώς οι νεαροί κινούνταν σαν «κοπάδι» και χτυπούσαν αδιακρίτως. Οπλισμένοι με ρόπαλα, καδρόνια και μαχαίρια, οι δράστες άρχισαν να καταδιώκουν τα θύματά τους στους δρόμους. Η τυφλή βία τους κορυφώθηκε όταν ένας από τους νεαρούς χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο μια κοπέλα, επειδή η ίδια τόλμησε να τους ζητήσει να απομακρυνθούν από το σημείο.

«Εμφανίστηκαν από το στενό με ξύλα... ένα "κοπάδι" να το πω έτσι, ήταν μπόλικοι. Κρατάγανε ρόπαλα και, από ό,τι έμαθα, είχαν και μαχαίρια», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας που είδε τη σύρραξη να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του, στο mega.

Η άμεση κινητοποίηση των περιοίκων, οι οποίοι κάλεσαν έντρομοι την Άμεση Δράση, αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην πλατεία, αναγκάζοντας τα μέλη της συμμορίας να σκορπιστούν στα γύρω στενά προκειμένου να διαφύγουν.

Ακολούθησε ένα άγριο ανθρωποκυνηγητό στις γύρω οδούς, το οποίο κατέληξε στη σύλληψη επτά ανήλικων αγοριών. Στην κατοχή τους, αλλά και κρυμμένα κάτω από σταθμευμένα αυτοκίνητα όπου προσπάθησαν βιαστικά να τα ξεφορτωθούν, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο από κουζινομάχαιρα, σουγιάδες και σιδερογροθιές.