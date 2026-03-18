Ήρθε για να μείνει η αφρικανική σκόνη; Πόσο θα κρατήσει το επεισόδιο - Πού θα ρίξει έντονες λασποβροχές

Εντείνεται το κύμα από αφρικανική σκόνη που μας επισκέπτεται από την περιοχή της Λιβύης και της Αιγύπτου αυτές τις ώρες, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Από την άλλη, ο συνδυασμός με τις βροχοπτώσεις των ημερών, θα συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης στην ατμόσφαιρα, αλλά θα δημιουργήσει και φαινόμενα λασποβροχής, τα οποία δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα.

Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Παρασκευή (20/3), με κορύφωση στις 18 και 19 Μαρτίου, επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως στη νότια Ελλάδα και στην Κρήτη.

Αφρικανική σκόνη: Πού θα πέσει περισσότερη λάσπη

Οι βροχές που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές:

Τετάρτη : στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα

: στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα Πέμπτη: στην Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο τις συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα εδώ