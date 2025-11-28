Ήρθε το Πάσχα πριν από τα Χριστούγεννα στα Γιαννιτσά: Ηλεκτρολόγος μπέρδεψε τα φωτάκια

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μητρόπολη Γιαννιτσών, με… πρωταγωνιστές τα εορταστικά λαμπάκια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλεκτρολόγος που είχε αναλάβει τη σύνδεση του χριστουγεννιάτικου φωτισμού έκανε λάθος στη γραμμή και, αντί για τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, ενεργοποίησε εκείνα του Πάσχα.
Η εικόνα έγινε αμέσως αντιληπτή από περαστικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τη φωτογραφίσουν. Το στιγμιότυπο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.
Παρά την άμεση διόρθωση του λάθους, τα σχόλια στο Διαδίκτυο συνεχίζουν να… δίνουν και να παίρνουν.
- Μπορεί μια τέτοια βροχόπτωση να λύσει το πρόβλημα λειψυδρίας στην Αττική; Ο Λαγουβάρδος εξηγεί στο Reader
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε πολλές γνωστές σειρές είχε παίξει ο ηθοποιός που καταδικάστηκε για το σκάνδαλο
- Σύλληψη γιου γνωστού πολιτικού: Γιατί η αστυνομία δεν ανακοινώνει το όνομά του
- «Αύξηση 200 ευρώ, μια εβδομάδα πριν τη λήξη»: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να σου πει ένας ιδιοκτήτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.