Ήρθε το Πάσχα πριν από τα Χριστούγεννα στα Γιαννιτσά: Ηλεκτρολόγος μπέρδεψε τα φωτάκια

Λαμπάκια του Πάσχα αντί των Χριστουγέννων ενεργοποίησε ηλεκτρολόγος, με την εικόνα να γίνεται Viral και να τα σχόλια έχουν πάρει «φωτιά».

χριστοσ-ανεστη-φωτακια-γιαννιτσα
Φωτάκια «Χριστός Ανέστη» στα Γιαννιτσά λίγο πριν τα Χριστούγεννα | Facebook.com/Giannitsa ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μητρόπολη Γιαννιτσών, με… πρωταγωνιστές τα εορταστικά λαμπάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλεκτρολόγος που είχε αναλάβει τη σύνδεση του χριστουγεννιάτικου φωτισμού έκανε λάθος στη γραμμή και, αντί για τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, ενεργοποίησε εκείνα του Πάσχα.

Η εικόνα έγινε αμέσως αντιληπτή από περαστικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τη φωτογραφίσουν. Το στιγμιότυπο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Παρά την άμεση διόρθωση του λάθους, τα σχόλια στο Διαδίκτυο συνεχίζουν να… δίνουν και να παίρνουν.

