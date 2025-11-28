Ήρθε το Πάσχα πριν από τα Χριστούγεννα στα Γιαννιτσά: Ηλεκτρολόγος μπέρδεψε τα φωτάκια

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μητρόπολη Γιαννιτσών, με… πρωταγωνιστές τα εορταστικά λαμπάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλεκτρολόγος που είχε αναλάβει τη σύνδεση του χριστουγεννιάτικου φωτισμού έκανε λάθος στη γραμμή και, αντί για τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, ενεργοποίησε εκείνα του Πάσχα.

Η εικόνα έγινε αμέσως αντιληπτή από περαστικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τη φωτογραφίσουν. Το στιγμιότυπο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Παρά την άμεση διόρθωση του λάθους, τα σχόλια στο Διαδίκτυο συνεχίζουν να… δίνουν και να παίρνουν.