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ΗΣΑΠ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Γραμμή 1 - Κανονική διεξαγωγή δρομολογίων

Αποκατασταθηκε κανονικά η κυκλοφορία στην Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, με τα δρομολογία να διεξάγονται πλέον ομαλά και χωρίς προβλήματα.

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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην γραμμή 1 του Μετρό, όπου το μεσημέρι της Τρίτης 04/08 διαπιστώθηκαν προβλήματα λόγω πτώσης κλαδιών εκτός σιδηροδρομικού δικτύου, όπως επισημαίνει με ενημέρωσή της η ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στη γραμμή διεξαγόταν για κάποιες ώρες στα τμήματα Πειραιάς – Αττική και Κηφισιά – ‘Ανω Πατήσια.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας ήταν οι σταθμοί ‘Αγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και ‘Αγιος Ελευθέριος.

Πλέον αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Κηφισιά-Πειραιάς.

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