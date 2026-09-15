ΗΣΑΠ: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά επειδή σκύλος μπήκε στις γραμμές

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), η οποία είχε νωρίτερα διακοπεί στο τμήμ Ειρήνη – Κηφισιά.

Ο λόγος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., ήταν... ένας σκύλος που μπήκε στις γραμμές

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά προκειμένου να απομακρυνθεί το ζώο από τις γραμμές.