ΗΣΑΠ: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά επειδή σκύλος μπήκε στις γραμμές

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), η οποία είχε νωρίτερα διακοπεί στο τμήμ Ειρήνη – Κηφισιά.
Ο λόγος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., ήταν... ένας σκύλος που μπήκε στις γραμμές
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά προκειμένου να απομακρυνθεί το ζώο από τις γραμμές.
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