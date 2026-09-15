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ΗΣΑΠ: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά επειδή σκύλος μπήκε στις γραμμές

Διεκόπη η κυκλοφορίας του ΗΣΑΠ στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά όταν ένας σκύλος «τρύπωσε» στις γραμμές. Το ζώο απομακρύνθηκε και τα δρομολόγια συνεχίστηκαν κανονικά.

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ΗΣΑΠ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), η οποία είχε νωρίτερα διακοπεί στο τμήμ Ειρήνη – Κηφισιά.

Ο λόγος, σύμφωνα με ανακοίνωση της  ΣΤΑ.ΣΥ., ήταν... ένας σκύλος που μπήκε στις γραμμές 

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά προκειμένου να απομακρυνθεί το ζώο από τις γραμμές.

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