Μενού

ΗΣΑΠ: Χωρίς στάση στη Βικτώρια οι συρμοί προς Κηφισιά

Από τις 22:00 έως τη λήξη, οι συρμοί της Γραμμής 1 δεν θα σταματούν στη Βικτώρια λόγω τεχνικών εργασιών στο ΑΣΣΚ.

Reader symbol
Newsroom
biktoria-isap
ΗΣΑΠ Βικτώρια | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σήμερα Τρίτη (16/12), από τις 22:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί της Γραμμής 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό «Βικτώρια», λόγω τεχνικών εργασιών στο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ