ΗΣΑΠ: Χωρίς στάση στη Βικτώρια οι συρμοί προς Κηφισιά

Σήμερα Τρίτη (16/12), από τις 22:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί της Γραμμής 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό «Βικτώρια», λόγω τεχνικών εργασιών στο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.