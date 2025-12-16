ΗΣΑΠ: Χωρίς στάση στη Βικτώρια οι συρμοί προς Κηφισιά

Σήμερα Τρίτη (16/12), από τις 22:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί της Γραμμής 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό «Βικτώρια», λόγω τεχνικών εργασιών στο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).
