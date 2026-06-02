ΗΣΑΠ: Τεχνική βλάβη «κόβει» τη Γραμμή 1 – Ποιοι σταθμοί είναι εκτός λειτουργίας

Τεχνικό πρόβλημα στον ΗΣΑΠ προκαλεί διακοπές στη Γραμμή 1. Εκτός λειτουργίας σταθμοί και αλλαγές στα δρομολόγια.

ΗΣΑΠ
ΗΣΑΠ
Προβλήματα καταγράφηκαν το πρωί της Τρίτης (2/6) στη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης, η οποία προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η κυκλοφορία των συρμών πραγματοποιείται προσωρινά μόνο στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, ενώ έχει διακοπεί η εξυπηρέτηση στο νότιο τμήμα της γραμμής.

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος και την επαναφορά της κανονικής λειτουργίας του δικτύου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, με τις αρμόδιες αρχές να εργάζονται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυσή της. 

