Μια σφοδρή νεροποντή, συνοδευόμενη από κεραυνούς και βροντές, ξεκίνησε να σαρώνει την Αττική από τα νότια, περνώντας και από το κέντρο, για να φτάσει στα βόρεια της πρωτεύουσας λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Σε πολλές περιοχές έριξε και χαλάζι ενώ απ' όπου πέρασε η καταιγίδα συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μεγάλα προβλήματα από το πέρασμα της καταιγίδας, ωστόσο, ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική ενημερώθηκαν πως στην Τατοΐου έχει πέσει ένα δέντρο και μίακολώνα φωτισμού, ενώ στην οδό Πειραιώς 178 ένα δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα.

Ο καιρός το Σάββατο

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο 29/11 αναφέρει ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.