Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - LIVE χάρτης της κακοκαιρίας

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική καθώς δυνατές βροχές και άνεμοι σαρώνουν το Λεκανοπέδιο προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους.

Λίγο μετά τις 11 ξέσπασε μπουρίνι με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και προβλήματα για πεζούς και οδηγούς.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, σε «ποτάμια» έχουν μετατραπεί πολλοί κεντρικοί δρόμοι και στενά στην Αθήνα λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Τα φουσκωμένα νερά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πεζών, αλλά και στα οχήματα. Στον λόφο του Στρέφη έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά μικροί καταρράκτες που φέρνουν με ορμή νερό στο οδόστρωμα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «σύμπλεγμα καταιγίδων» που «μπουκάρει» στην Αττική και εφιστά την προσοχή «για το επόμενο τρίωρο».

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

LIVE χάρτης

Δείτε LIVE χάρτη με την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Η κακοκαιρία έφερε κυκλοφοριακό «έμφραγμα»

Η κακοκαιρία που πλήττει αυτή την ώρα την Αττική έφερε αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

Προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, σε όλο το μήκος του, όπως επίσης στο μεγαλύτερο μέρος της λεωφόρου Κηφισίας.

Παράλληλα, κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφεται σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπως η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Αθηνών, η λεωφόρος Μεσογείων, ενώ προβλήματρα καταγράφονται και στον Πειραιά.

Επικαιροποίηση Έκτακτου Δελτίου της ΕΜΥ

Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας (10/11) επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, με την πορτοκαλί προειδοποίηση να παραμένει.

Συγκεκριμένα, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή (7/11) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10/11)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11/11)

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.