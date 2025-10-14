Island hopping με... ελικόπτερο: Ποια είναι η νέα τάση και ποιος προορισμός αναδείχθηκε Νο1 για το 2025

Μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, αλλά για τους λάτρεις της εποχής, το επόμενο έχει ήδη αρχίσει - τουλάχιστον στα σχέδια και στα όνειρα.
Κι ενώ το μυαλό ταξιδεύει σε νησιά, η πραγματικότητα των πολύωρων μετακινήσεων με πλοία, ΚΤΕΛ ή αυτοκίνητο μας προσγειώνει απότομα και πάλι στην πραγματικότητα.
Όμως, μια νέα εναέρια τάση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τουρισμό των νησιών.
Μέσα από νέες υπηρεσίες και δείκτες που χαρτογραφούν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών από… ψηλά, αποτυπώνεται μια σαφής στροφή: το island hopping με... ελικόπτερο.
Σύμφωνα με την έρευνα της Hopper, με το εργαλείο Heli Index, η γραμμή Σαντορίνη–Ανάφη αποτελεί μάλιστα την πιο δυναμική εναέρια διαδρομή του 2025, δείχνοντας ότι το κοινό αναζητά πιο αυθεντικές, «άγνωστες» εμπειρίες.
Σε αρκετές περιπτώσεις, η αυξημένη ζήτηση σχετίζεται με περιορισμένες ακτοπλοϊκές συνδέσεις (σε ώρες ή/και ημέρες), τις οποίες οι πτήσεις της hoper ουσιαστικά καλύπτουν - προσφέροντας και μεγαλύτερη ευκολία.
Η μεγάλη έκπληξη
Η γραμμή Αθήνα–Μύκονος παρέμεινε το 2025 η πιο αναζητημένη διαδρομή… αλλά δεν είναι η πιο κλεισμένη.
Αντίθετα, προς μεγάλη έκπληξη οι γραμμές όπως Αθήνα–Αντίπαρος και Αθήνα–Σίφνος εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σε κρατήσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτυχία οφείλεται κυρίως στην απουσία εναλλακτικών (π.χ. αεροδρομίου ή αξιόπιστης ακτοπλοϊκής κάλυψης). Οι πτήσεις με ελικόπτερο λειτουργούν ως πραγματική λύση ανάγκης – χωρίς όμως να προβάλλεται ως «πολυτέλεια».
Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για το 2025
Με βάση τα πραγματικά στοιχεία πτήσεων με ελικόπτερο, η Ανάφη αναδείχθηκε το 2025 ως ο πιο δημοφιλής προορισμός, ξεπερνώντας παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Μύκονος και η Πάτμος.
Η Φολέγανδρος και η Σίφνος ακολούθησαν, επιβεβαιώνοντας την τάση του κοινού προς πιο αυθεντικούς προορισμούς.
