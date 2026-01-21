Μενού

Ιστορικές ποσότητες βροχής στην Αττική: Πλησιάζουν ρεκόρ 65 ετών – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ιστορικά επίπεδα βροχής στην Αττική, με ποσότητες που αγγίζουν ρεκόρ 65 ετών. Τι λέει η Ζιακοπούλου και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

Κακοκαιρία στον Πειραιά
Κακοκαιρία στον Πειραιά | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Για ιστορικό ύψος βροχής που έπεσε στην Αττική έκανε λόγο η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα».

Όπως ανέφερε, τα ποσά νερού που έχουν καταγραφεί πλησιάζουν ρεκόρ 65 ετών, καθώς σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τους 150 τόνους ανά στρέμμα.

«Με τέτοιες ποσότητες έχουμε πλημμύρες ακόμη και στην επαρχία, όπου υπάρχει χώμα και λεκάνες απορροής. Το ποσό είναι ιστορικό, είναι τεράστιο για μία πόλη», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Ζιακοπούλου.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται αύριο. Σε όλο τον νομό Αττικής δεν αποκλείονται κάποιες παροδικές μπόρες, όμως θα είναι τοπικού χαρακτήρα και σύντομες.

Βροχές προβλέπονται το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, χωρίς όμως κάτι ακραίο.

