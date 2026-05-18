Ιστορική στιγμή: Ο πρώτος γάμος στις Φυλακές Τρικάλων – Ο παπάς πρώην Master Chef

Είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας τους, οι φυλακές Τρικάλων στη Μπαλκούρα ετοιμάζονται να ζήσουν μια πρωτόγνωρη, βαθιά ανθρώπινη στιγμή, καθώς θα φιλοξενήσουν το πρώτο μυστήριο γάμου στην ιστορία του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του trikalavoice.gr, η ξεχωριστή αυτή τελετή έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή, 24 Μαΐου. Το Ιερό Μυστήριο θα τελεστεί με κάθε επισημότητα στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου, το οποίο βρίσκεται εντός των τειχών της φυλακής. Σε μια εικόνα ασυνήθιστη για τα δεδομένα του χώρου, η κοπέλα αναμένεται να περάσει την πύλη φορώντας κανονικά το νυφικό της, προκειμένου να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, έναν 45χρονο κρατούμενο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει και το πρόσωπο που θα ευλογήσει την ένωση του ζευγαριού. Τον γάμο θα τελέσει ο Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Αυγουστάκης, ένας ιερέας με ξεχωριστή διαδρομή, καθώς στο παρελθόν υπήρξε διακεκριμένος Master Chef.