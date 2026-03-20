Μενού

Ιταλία: Νεκροί δύο αναρχικοί από βόμβα κοντά στη Ρώμη - Σύνδεση με γνωστό αντιεξουσιαστή

Reader symbol
Newsroom
Καραμπινιέρι στην Ιταλία
Κινητοποίηση της αστυνομίας στην Ιταλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ένας άνδρας και μια γυναίκα, φερόμενα αναρχικοί ακτιβιστές, έχασαν τη ζωή τους σε κατάρρευση αγροικίας, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη.

Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο. Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμένης αγροικίας.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Αλφρέντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ