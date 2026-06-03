Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου – Θλίψη στο ελληνικό θέατρο

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκαλεί η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κάκιας Κοντοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της σημαντική πορεία στο ελληνικό θέατρο και ιδιαίτερα στην επιθεώρηση.

Την ίδια ημέρα, ο ηθοποιός και πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρέτησε δημόσια τόσο την Κάκια Κοντοπούλου όσο και τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το Σάββατο και κηδεύτηκε στην Κάρυστο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε λόγο για «μαύρη ημέρα» για το ελληνικό θέατρο, αποτίοντας φόρο τιμής σε δύο «άξιους παλιούς συναδέλφους».

Για τον Άγγελο Αντωνόπουλο σημείωσε ότι υπήρξε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης με μεγάλες επιτυχίες σε όλους τους τομείς της τέχνης, αλλά και ένας πνευματικός άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο.

Για την Κάκια Κοντοπούλου αναφέρθηκε στην πορεία της στην επιθεώρηση, στη φιλία της με τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου, αλλά και στη ζωή της όπως αποτυπώθηκε στην αυτοβιογραφία της «Η ζωή μιας αντιστάρ», με συγγραφέα τον Γιάννη Βίτσα. Όπως ανέφερε, η ηθοποιός στήριζε ενεργά το ΤΑΣΕΗ.

Η εξόδιος ακολουθία της Κάκιας Κοντοπούλου θα τελεστεί την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στο κοιμητήριο Κηφισιάς.