Τις πρώτες της δηλώσεις, μετά τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, έκανε η αδελφή της 39χρονης, σημειώνοντας πως ο 41χρονος κακοποιούσε το θύμα και εκείνη του ζητούσε να φύγει μαζί με τα παιδιά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, με τρεμάμενη φωνή, η αδελφή της 39χρονης, η οποία κατακρεουργήθηκε από τον άνθρωπο με το οποίον μοιραζόταν τη ζωή της απ΄όταν ήταν 16 ετών, ενημέρωσε για τα σχέδια που έκαναν μαζί για να μπορέσει να γλιτώσει από τον εφιάλτη.

«Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κατά κάποιον τρόπο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Ναι, μαζί το σχεδιάζαμε, αλλά... χωρίς κανένας να το ξέρει» σημείωσε.

Ερωτώμενη εάν ο 41χρονος είχε καταλάβει ότι η αδελφή της ήθελε να φύγει, απάντησε: «Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε καθαρά σχεδόν. "Άσε με να φύγω με τα παιδιά, δεν θέλω τίποτα άλλο"».

Διαβάστε επίσης: Καλαμάτα: Ήταν η Βασιλική που ήθελε να χωρίσει αλλά δεν είχε πού να πάει - Συγκλονίζει μαρτυρία στο Reader

Σχετικά με την κακοποίησή της, επεσήμανε πως ήταν συστηματική. «Την είχε χτυπήσει πολλές φορές».

Η ίδια θέλησε να σταθεί και στα όσα φριχτά ακούγονται για την αδελφή της, μία γυναίκα που υπέμεινε τα πάνδεινα και τελικώς δολοφονήθηκε με τον πλέον άγριο τρόπο.

«Έκανα το λάθος και μπαίνω από το πρωί σε όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται για τη Βασιλικούλα μου... Και είναι σαν να μας δίνουν και στις δύο κι άλλες μαχαιριές, γιατί σημαίνει ότι κανένας δεν την ήξερε όπως την ήξερα εγώ. Δεν αντέχεται να ακούς και να βλέπεις όσα λένε. Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια από κοντά με το πρώτο παιδί, το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα και γω στην Καλαμάτα. Δεν αντέχονται όλα αυτά που ακούω και βλέπω» είπε.

Τέλος, όσον αφορά στα δύο κορίτσια τους, ενημέρωσε πως είναι πλέον μαζί της και «κατά κάποιον τρόπο» έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους. «Δεν υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι, είμαι μόνο εγώ, μόνο εγώ και εκείνη είχαμε μείνει».