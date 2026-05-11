Ιθάκη: Ένα νησί με 400 παιδιά και κανέναν παιδίατρο - Ενάμιση χρόνο ακάλυπτη η θέση

Η Ιθάκη είναι ένα από τα ευτυχή νησιά στα οποία η τοπική οικονομία επιτρέπει σε οικογένειες να ακμάζουν και να μεγαλώνουν παιδιά. Στον αντίποδα, φαίνεται πως η πολιτεία δεν είναι πρόθυμη να στηρίξει το δημογραφικά υγιές νησί, το οποίο δεν έχει μόνιμο παιδίατρο εδώ και ενάμιση χρόνο.

Όπως αναδεικνύει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στο νησί όπου διαβιούν αυτή τη στιγμή πάνω από 400 παιδιά, η θέση του παιδίατρου είναι ακόμα κενή, με τη δημοτική αρχή να υποστηρίζει πως προσπαθεί να βρει λύση.

Ειδικότερα αναφέρει πως προσφέρονται δωρεάν στέγη και οικονομικά κίνητρα, ενώ τα κενά καλύπτονται κυρίως με εθελοντές, και έναν μετακινούμενο παιδίατρο που εμφανίζεται μόνο για επείγοντα, μία φορά την εβδομάδα.

«Προσευχόμαστε αν γίνει κάτι να μην είναι σοβαρό», κατήγγειλε στην εκπομπή μητέρα. Αναφορές λένε πως αν και έχει προκηρυχθεί θέση σε βαθμό διευθυντή, ωστόσο ακόμα δεν έχει ανταποκριθεί κάποιος.