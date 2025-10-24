Ηθοποιός της 10ης Εντολής δικάζεται για βιασμό ανήλικης: «Κάν' το να τελειώνουμε, δεν βαρέθηκες;»

Γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έχει εργαστεί στο Χόλιγουντ, και έχει εμφανιστεί στη «10η Εντολή» του Πάνου Κοκκινόπουλου, κατηγορείται τώρα για τον βιασμό ανήλικης, και την απόπειρα βιασμού μίας γυναίκας.

Μάλιστα ο εν λόγω έχει καταγγελθεί από 4 γυναίκες συνολικά, με τη δίκη όμως να αφορά μόνο τις προαναφερθείσες υποθέσεις. Ο ηθοποιός κατηγορείται ότι ασέλγησε στην ανήλικη αδερφή της συντρόφου του, και πως προσπάθησε να βιάσει ενήλικη γυναίκα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η πρώτη καταγγέλλουσα, πλέον ενήλικη, υποστήριξε ότι βιάστηκε πριν ενηλικιωθεί, με τον ηθοποιό να εκμεταλλεύεται τη μεταξύ τους οικειότητα, αφού διατηρούσε σχέση με την αδερφή της, σύμφωνα με τον ANT1.

«Κάν' το να τελειώνουμε» της έλεγε ο ηθοποιός

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλλει, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος κατά την απόπειρα βιασμού της είπε «καν’το να τελειώνουμε, δεν έχεις βαρεθεί να λές όχι;» και στη συνέχεια εκσπερμάτωσε.

Με βάση τη δεύτερη γυναίκα, που ήταν ενήλικη τη περίοδο για την οποία κατηγορεί τον ηθοποιό, περιγράφει τον χαρακτήρα του ως ένα άτομο χειριστικό, ο οποίος χρησιμοποιούσε τη δραματοθεραπεία ως αφορμή για να ασκεί τις ορέξεις του.

Σημειώνεται, ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε πρώτα από τα ΜΜΕ το 2021, με τον ηθοποιό τότε να επικοινωνεί με ορισμένα Μέσα, απορρίπτοντας όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.