Jet ski συγκρούστηκε με φουσκωτό στην Κέρκυρα – Τραυματίστηκε 11χρονο αγόρι

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Ίσσου Κέρκυρας, όταν θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με πνευστό σκάφος στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο άτομα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος αλλοδαπός, γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος επέβαινε στο jet ski. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.

Χειριστής του jet ski ήταν ένας 61χρονος Έλληνας υπήκοος, ενώ οι χειριστές τόσο του jet ski όσο και του πνευστού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.