Καβάλα: 85χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

Ο 85χρονος άνδρας στην Καβάλα έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ένας 85χρονος ημεδαπός έχασε τη ζωή του, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου στην Καβάλα, στην προσπάθειά του να κατεβάσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του, στο δεύτερο όροφο με γερανάκι, μια ηλεκτρική συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του. Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

