Καβάλα: Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι – Τραυματίστηκε 44χρονος ναυτικός

Εργατικό ατύχημα στο Blue Star Μύκονος με θύμα έναν 44χρονο ναυτικό.

λιμάνι
Λιμάνι | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/10) στο λιμάνι της Καβάλας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 44χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών απεμπλοκής κάβου που είχε μπλεχτεί στην προπέλα του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Μύκονος.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου με προορισμό τη Λήμνο, στο οποίο επέβαιναν 393 επιβάτες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Παράλληλα, η Λιμενική Αρχή Καβάλας προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου.

Στο σημείο αναμένεται ειδικό συνεργείο για την απεμπλοκή του κάβου από την προπέλα, ενώ το πλοίο θα υποβληθεί σε επιθεώρηση από τον αρμόδιο νηογνώμονα, προκειμένου να δοθεί εκ νέου άδεια για την εκτέλεση του δρομολογίου.

