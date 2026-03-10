Καβάλα: Στη ΜΕΘ 13χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Μάχη δίνουν οι γιατροί

Μία 13χρονη στην Καβάλα παρασύρθηκε την περασμένη Παρασκευή (06/03) από λεωφορείο στην περιοχή Ποδοχώρι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε αθηναϊκό νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Action24, η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει δρόμο όταν παρασύρθηκε από το όχημα.
Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ωστόσο η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή και αποφασίστηκε διακομιδή της στην Αθήνα και το «Αγλαΐα Κυριακού».
Η 13χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και φέρει, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η μητέρα της, σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις αλλά και πολλαπλά αιματώματα.
Οι γιατροί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, με τις ώρες να παραμένουν κρίσιμες.
Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού της ανήλικης.
