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Καβάλα: Συναγερμός για φωτιά σε λεωφορείο στην πύλη του Νοσοκομείου – Σώοι οι επιβάτες

Φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος αστικού λεωφορείου στην πύλη του Νοσοκομείου Καβάλας. Χωρίς τραυματίες, σύμφωνα με το proininews.gr.

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Φωτιά σε αστικό λεωφορείο
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο | proininews.gr
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Στιγμές αναστάτωσης επικράτησαν στην Καβάλα, όταν αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του εκδήλωσε φωτιά, ακριβώς τη στιγμή που προσπερνούσε την είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, η πυρκαγιά ξεσπασε στο πίσω τμήμα του οχήματος  αμέσως μόλις το λεωφορείο πέρασε την πύλη του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ευτυχώς, η αντίδραση ήταν ακαριαία, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα και να μην αναφερθεί κανένας τραυματισμός ανάμεσα στους επιβαίνοντες.

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