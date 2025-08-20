Καβάλα: Τραυματίστηκε 11χρονος κάνοντας jet ski - Συνελήφθη ο χειριστής

Ελαφρά τραυματίστηκε το πρωί της Τετάρτης (20/08) ένας 11χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια βόλτας με jet ski στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ανήλικος είχε μεταβεί στην παραλία μαζί με τη μητέρα του, με σκοπό την ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Κατά τη διάρκεια του πλου με jet ski, στο οποίο χειριστής ήταν ένας 53χρονος ημεδαπός —ιδιοκτήτης της επιχείρησης εκμίσθωσης—, ο 11χρονος έπεσε στη θάλασσα εξαιτίας του κυματισμού και υπέστη ελαφρύ τραυματισμό.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή πρώτων βοηθειών και πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Ο 53χρονος συνελήφθη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια.