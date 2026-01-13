Καβγάς Μαρκόπουλου με αγρότη: «Μιλάς με βουλευτή» - «Καλά δεν είσαι και ο πάπας της Ρώμης»

Έντονος καυγάς σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του Open ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλο, και εκπρόσωπο αγροτικού μπλόκου από το Κάστρο Βοιωτίας.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος άσκησε κριτική στον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα, αναφορικά με τη στάση που κράτησε απέναντι σε συναδέλφους του αγρότες, οι οποίοι επρόκειτο να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο βουλευτής κατηγόρησε το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάνετε ερώτηση on air στον συνάδελφό σας για το πόσα τρακτέρ έχει και θέλετε να πείσετε ότι η κυβέρνηση διασπά τα μπλόκα. Είστε αδιανόητος».

Στη συζήτηση παρενέβη ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος σε έντονο και επιθετικό ύφος απευθύνθηκε στον βουλευτή λέγοντας: «Είμαι αγρότης και τώρα εσείς γίνατε δικηγόρος των δικών σας».

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε ειρωνικά «νόμιζα ότι είστε πυροσβέστης», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του αγρότη από το Κάστρο, ο οποίος εξαπέλυσε βαρείς χαρακτηρισμούς: «Τα ρουφιανάκια σας, αρκετά σας ανεχτήκαμε, μπορείτε να σταματήσετε; Αν θέλετε τετ α τετ, να τα πούμε…».

Ο βουλευτής αντέδρασε άμεσα, ρωτώντας σε αυστηρό τόνο: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου;». Η απάντηση του αγροτοσυνδικαλιστή ήρθε εξίσου αιχμηρή: «Ε, δεν είστε ο πάπας της Ρώμης».

Παρότι ο Λουκάς Βούλγαρης στη συνέχεια ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό, συνέχισε να επιτίθεται στον Δημήτρη Μαρκόπουλο, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει την ουσία των προβλημάτων των αγροτών: «Εμάς μας ενδιαφέρει πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια, μας ενδιαφέρει ότι σε έναν μήνα θα γίνονται κατασχέσεις και ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει και κάνει χαχαχούχα».

Μετά τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αποχώρησε από τη συζήτηση, ενώ ο αγρότης συνέχισε σε υψηλούς τόνους, υπό τα χειροκροτήματα συναδέλφων του, δηλώνοντας: «Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Να αποχωρήσουν γενικά, γιατί είναι ανάξιοι να λύσουν το πρόβλημα. Ο αγροτικός τομέας πεθαίνει και αυτοί βγαίνουν να πουν το ποιηματάκι τους. Έχουμε φτάσει στον πάτο».