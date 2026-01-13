Μενού

Καβγάς Μαρκόπουλου με αγρότη: «Μιλάς με βουλευτή» - «Καλά δεν είσαι και ο πάπας της Ρώμης»

Άγριος καυγάς στον τηλεοπτικό αέρα του Οpen ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον εκπρόσωπο αγροτικού μπλόκου από το Κάστρο Βοιωτίας.

Reader symbol
Newsroom
αγροτης-μαρκοπουλος-κόντρα
Κόντρα αγρότη με τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο | glomex
  • Α-
  • Α+

Έντονος καυγάς σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του Open ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλο, και εκπρόσωπο αγροτικού μπλόκου από το Κάστρο Βοιωτίας.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος άσκησε κριτική στον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα, αναφορικά με τη στάση που κράτησε απέναντι σε συναδέλφους του αγρότες, οι οποίοι επρόκειτο να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο βουλευτής κατηγόρησε το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάνετε ερώτηση on air στον συνάδελφό σας για το πόσα τρακτέρ έχει και θέλετε να πείσετε ότι η κυβέρνηση διασπά τα μπλόκα. Είστε αδιανόητος».

Στη συζήτηση παρενέβη ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος σε έντονο και επιθετικό ύφος απευθύνθηκε στον βουλευτή λέγοντας: «Είμαι αγρότης και τώρα εσείς γίνατε δικηγόρος των δικών σας».

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε ειρωνικά «νόμιζα ότι είστε πυροσβέστης», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του αγρότη από το Κάστρο, ο οποίος εξαπέλυσε βαρείς χαρακτηρισμούς: «Τα ρουφιανάκια σας, αρκετά σας ανεχτήκαμε, μπορείτε να σταματήσετε; Αν θέλετε τετ α τετ, να τα πούμε…».

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης: Νέες ανακοινώσεις για τους αγρότες - Τι είπε για ρεύμα, πετρέλαιο και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

Ο βουλευτής αντέδρασε άμεσα, ρωτώντας σε αυστηρό τόνο: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου;». Η απάντηση του αγροτοσυνδικαλιστή ήρθε εξίσου αιχμηρή: «Ε, δεν είστε ο πάπας της Ρώμης».

Παρότι ο Λουκάς Βούλγαρης στη συνέχεια ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό, συνέχισε να επιτίθεται στον Δημήτρη Μαρκόπουλο, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει την ουσία των προβλημάτων των αγροτών: «Εμάς μας ενδιαφέρει πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια, μας ενδιαφέρει ότι σε έναν μήνα θα γίνονται κατασχέσεις και ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει και κάνει χαχαχούχα».

Μετά τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αποχώρησε από τη συζήτηση, ενώ ο αγρότης συνέχισε σε υψηλούς τόνους, υπό τα χειροκροτήματα συναδέλφων του, δηλώνοντας: «Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Να αποχωρήσουν γενικά, γιατί είναι ανάξιοι να λύσουν το πρόβλημα. Ο αγροτικός τομέας πεθαίνει και αυτοί βγαίνουν να πουν το ποιηματάκι τους. Έχουμε φτάσει στον πάτο».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ