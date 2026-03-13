Μενού

Κάγια Κάλας: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να διχάσει την Ευρώπη»

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να «διαιρέσουν την Ευρώπη» ανέφερε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική σε συνέντευξή της.

Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Financial Times προσάπτει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι θέλει να διχάσει, «να διαιρέσει την Ευρώπη» επειδή δεν της «αρέσει» η ΕΕ.

«Αυτό που νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα σημαντικό να κατανοήσουν όλοι είναι πως οι ΗΠΑ είναι πολύ σαφείς στο ότι θέλουν να διαιρέσουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Πρόσθεσε ότι η προσέγγιση της Ουάσιγκτον παραπέμπει σε τακτικές «αντιπάλων» της ΕΕ.

