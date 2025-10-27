Μενού

«Και ανορθόγραφοι και τεμπέληδες»: Μήνυμα σε ληξιαρχείο έχει γίνει viral - Δεν πέτυχαν τίποτα

Σκοπός του μηνύματος ήταν να ενημερώσουν πως στις 10:30 το πρωί θα κλείσουν γιατί... αύριο είναι εθνική εορτή.

Liksiarheio
Το μήνυμα του ληξιαρχείου | Instagram
Ένα ανορθόγραφο μήνυμα ληξιαρχείου, άγνωστο σε ποια περιοχή, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, καθώς στις 9 λέξεις, ο υπάλληλος που το έγραψε έχει κάνει λάθος ορθογραφικό στις τρεις λήξεις.

  • Το ληξιαρχείο το έγραψε λιξιαρχείο
  • Το λόγω, λόγο
  • και το κλείσει... κλήσει.

Σκοπός του μηνύματος ήταν να ενημερώσουν πως στις 10:30 το πρωί θα κλείσουν γιατί... αύριο είναι εθνική εορτή. Έπρεπε να πάνε να σιδερώσουν τα ρούχα της παρέλασης προφανώς.

Δούλεψαν δηλαδή κανά διωράκι. 

