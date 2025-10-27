«Και ανορθόγραφοι και τεμπέληδες»: Μήνυμα σε ληξιαρχείο έχει γίνει viral - Δεν πέτυχαν τίποτα

Ένα ανορθόγραφο μήνυμα ληξιαρχείου, άγνωστο σε ποια περιοχή, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, καθώς στις 9 λέξεις, ο υπάλληλος που το έγραψε έχει κάνει λάθος ορθογραφικό στις τρεις λήξεις.

Το λ η ξιαρχείο το έγραψε λ ι ξιαρχείο

ξιαρχείο το έγραψε λ ξιαρχείο Το λόγ ω , λόγ ο

, λόγ και το κλείσει... κλήσει.

Σκοπός του μηνύματος ήταν να ενημερώσουν πως στις 10:30 το πρωί θα κλείσουν γιατί... αύριο είναι εθνική εορτή. Έπρεπε να πάνε να σιδερώσουν τα ρούχα της παρέλασης προφανώς.

Δούλεψαν δηλαδή κανά διωράκι.