Ευρυτανία: Συνελήφθη άνδρας με σκαπτικά και κάνναβη - Πώς τον εντόπισαν

Ένας επίδοξος αρχαιοκάπηλος στην Ευρυτανία έκανε τα πράγματα όσο πιο δύσκολα γινόταν για τον εαυτό του, αφού όχι μόνο βγήκε για κυνήγι με τον εξοπλισμό του απροκάλυπτα, αλλά φρόντισε να πάρει μαζί του και μία «μερίδα» κάνναβη.

Όπως ενημερώνει η Δίωξη Καρπενησίου, ο άντρας συνελήφθη χθες (30/9) από αστυνομικούς της Α' ΟΠΚΕ, για παραβάσεις σχετικά με τον νόμο περί προστασίας αρχαιοτήτων, αλλά και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο που διεξήχθη στο φορτηγάκι που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά σκαπτικά, αλλά και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Ο αρχαιοκάπηλος ήταν...μερακλής

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του άντρα:

3 ανιχνευτές μετάλλων χωρίς σχετικές άδειες

3 βέργες ραβδοσκοπίας

2 αυτοσχέδιες χειρολαβές για τις βέργες

ζεύγος ακουστικών, με φορτιστή και καλώδια φόρτισης του ανιχνευτή

2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

πυξίδα και μεζούρες μέτρησης οριοθέτησης χώρου

φτυάρι και σκαπτικό εργαλείο

Ακόμα, βρέθηκε στην κατοχή του αυτοσχέδια συσκευασία, που περιείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.

