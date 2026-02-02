Και η Θεσσαλονίκη χωρίς ταξί από Τετάρτη: Πόσο θα διαρκέσει η απεργία του «Ερμή»

«Χειρόφρενο» τραβούν τα ταξί στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς να προχωρούν σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση από τις 06.00 το πρωί.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής», οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση πέραν του 2026 και δωρεάν πρόσβαση στο P5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

Ακόμα, ζητούν μόνιμη διέλευση των οχημάτων τους από τις λεωφορειολωρίδες, επαναφορά του πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, στις 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί Θεσσαλονίκης σε περιοχή της Πυλαίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, όπου αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.