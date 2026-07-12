Και οι δήμοι πουθενά: Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη λόγω αγέλης σκύλων

Άλυτο παραμένει το θέμα με την αγέλη σκύλων που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.
Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν πως η αγέλη έχει κάνει επιθέσεις αλλά και καταδιώκει άτομα, με αποτέλεσμα να φοβούνται να κυκλοφορήσουν.
Πρόκειται για μια αγέλη περίπου οκτώ μεγαλόσωμων σκύλων, τα οποία όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι στην ΕΡΤ, κινούνται σε ομάδες στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Καλαμαριάς.
Οι κάτοικοι ζητούν την επέμβαση των αρμόδιων δήμων για να λυθεί το ζήτημα.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστα Τσιακαπίδη, δεσμεύτηκε - κατά την ίδια πηγή - πως θα γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
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