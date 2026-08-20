Και τι δεν είχε η παραλία: Σκηνές με ηλιακά πάνελ, ψυγεία και φιάλες «ξήλωσε» ο Δήμος Σιθωνίας

Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στη Γερακινή Χαλκιδικής, στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν οι παραλίες της Σιθωνίας, όπου είχαν στηθεί σκηνές και πρόχειρες κατασκευές, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και λίγα μέτρα από τη θάλασσα.



Σε επιχείρηση του Δήμου Σιθωνίας απομακρύνθηκαν αυθαίρετες εγκαταστάσεις από παραλίες της περιοχής, οι οποίες, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στο Κριαρίτσι, το Καλαμίτσι και τις Αρετές.





Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ3, σε ορισμένα σημεία είχαν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις που έμοιαζαν περισσότερο με πρόχειρες κατοικίες παρά με προσωρινό καταυλισμό. Υπήρχαν σκηνές εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκά πάνελ, φιάλες υγραερίου, πρόχειρες κουζίνες και οικιακό εξοπλισμό.



Ο Δήμος υποστηρίζει ότι τέτοιες εγκαταστάσεις εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων και λόγω του ενδεχομένου εκδήλωσης πυρκαγιάς.



Από την πλευρά τους, κατασκηνωτές αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες παραλίες εδώ και πολλά χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και για 25 χρόνια. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι φροντίζουν οι ίδιοι τους χώρους και συμβάλλουν στον καθαρισμό τους.



Η δημοτική αρχή, ωστόσο, επισημαίνει ότι η ελεύθερη κατασκήνωση στις συγκεκριμένες εκτάσεις δεν επιτρέπεται. Πριν από την επιχείρηση είχαν προηγηθεί συστάσεις προς τους κατασκηνωτές, ώστε να απομακρύνουν οικειοθελώς τον εξοπλισμό και τις κατασκευές τους.



Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται πλέον και τροχόσπιτα γύρω από τα οποία έχουν δημιουργηθεί μόνιμου χαρακτήρα εγκαταστάσεις, όπως τέντες, φωτοβολταϊκά συστήματα και πρόχειρες οικοσκευές.



Ο Δήμος Σιθωνίας προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ για την επόμενη τουριστική περίοδο αναμένεται να ενταθούν. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, προβλέπεται η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.