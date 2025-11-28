Και τρίτη καταγγελία επίθεσης για τον «Δράκο» στον Πειραιά: «Με άρπαξε γερά και άρχισα να φωνάζω»

Άνδρας στον Πειραιά γνωστός και ως «Δράκος» φέρεται να παρακολούθησε μια γυναίκα και ύστερα να της επιτέθηκε σεξουαλικά. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη καταγγελία εις βάρος του, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες «χτύπησε» και στον Άλιμο εις βάρος δύο ακόμα γυναικών.

Οι αρχές, έχοντας εξασφαλίσει ντοκουμέντα από κάμερες ασφαλείας αλλά και φωτογραφία από το πρόσωπο του δράστη, βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση του.

Ένα εκ των θυμάτων, μια 45χρονη γυναίκα, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Το 'Χουμε» περιγράφοντας τα δραματικά λεπτά της επίθεσης που δέχθηκε 07:00 το πρωί.

«Είχα πάει το σκύλο μου βόλτα 07:10 πμ, σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σπίτι μου και ξαφνικά ένιωσα κάποιον να με πλησιάζει, μου ζητάει συγγνώμη και καλά να περάσει.

Και την ώρα που περνάει με θωπεύει στα οπίσθια, με άρπαξε γερά και αρχίζω να φωνάζω και τον βρίζω. Άρχισε να περπατάει λίγο πιο γρήγορα και έστριψε στο επόμενο στενό και έφυγε».

Στην συνέχεια όταν η κοπέλα κλήθηκε να σκιαγραφήσει τον δράστη ανέφερε ότι πρόκειται για έναν άνδρα με «μέτριο ανάστημα, 1.70 μ. μετά βίας, μελαμψό , με μπουκλάκια μαλλιά μαύρα» ενώ πρόσθεσε κλείνοντας: «Εννοείται ότι με τρομάζει (αυτό που έγινε). Δηλαδή τώρα βγαίνω και γυρνάω σαν περισκόπιο γύρω γύρω να βλέπω ποιος με πλησιάζει. Κάνω στην άκρη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η περιγραφή της για τον δράστη ταιριάζει με τις περιγραφές των δύο θυμάτων στον Άλιμο.

