Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη - Μεγάλη η κινητοποίηση

H φωτιά στο ΙΧ εκδηλώθηκε τα ξημερώματα.

Ολοσχερώς καταστράφηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, από άγνωστη αιτία, στην περιοχή της Ηλιούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλα οχήματα.
 

