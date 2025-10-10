Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη - Μεγάλη η κινητοποίηση

Ολοσχερώς καταστράφηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, από άγνωστη αιτία, στην περιοχή της Ηλιούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλα οχήματα.

