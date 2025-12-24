Καϊμακτσαλάν στα λευκά: Το μοναδικό ανοιχτό χιονοδρομικό με χιόνι 40 εκατοστών στην κορυφή

Το Καϊμακτσαλάν έγινε ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος προορισμός, καθώς παραμένει το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Με το βουνό να έχει καλυφθεί από πυκνό χιόνι, οι επισκέπτες κατέφθασαν μαζικά από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, μετατρέποντας το τοπίο σε μια ζωντανή, λευκή γιορτή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η χιονόπτωση συνεχίζεται ασταμάτητα, ενώ τέσσερις από τους έξι αναβατήρες και ισάριθμες πίστες είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία.

Το χιόνι φτάνει τα 20 εκατοστά στη βάση και αγγίζει τα 40 στην κορυφή, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για σκι και snowboard.

Η πρόσβαση στο χιονοδρομικό παραμένει εύκολη, καθώς ο δρόμος είναι ανοιχτός χωρίς ανάγκη για αντιολισθητικές αλυσίδες - κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μεγάλη προσέλευση.