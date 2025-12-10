Καιρίδης: «Είμαστε καταδικασμένοι να συζητήσουμε με την Τουρκία»

Ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, τονίζοντας ότι όσο ακραίες και αναθεωρητικές κι αν είναι οι θέσεις που εκφράζει η Άγκυρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να τις αγνοήσει.

Ο Φιντάν, μιλώντας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, επανέφερε το πλαίσιο της «λύσης-πακέτο» για το Αιγαίο, ζητώντας να εξεταστούν όλες οι διαφορές συνολικά και να βρεθεί διέξοδος μέσω διαλόγου. Υ

περασπίστηκε την αρχή του «δίκαιου διαμοιρασμού» στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφέρθηκε στην προστασία των δικαιωμάτων της «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη, δείχνοντας ότι το ζήτημα παραμένει ψηλά στην ατζέντα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Η Αθήνα απάντησε άμεσα, ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) θα γίνει υπό τους όρους που θέτει η Τουρκία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Καιρίδης υπογράμμισε: «Είμαστε καταδικασμένοι να συζητήσουμε με την Τουρκία. Οι απόψεις που εκφράζει ο Φιντάν είναι πάγιες, απορριπτέες και ενοχλητικές. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ύφεση· δεν έχουμε τις παραβιάσεις που είχαμε στο παρελθόν».

Με τη δήλωσή του, ο βουλευτής θέλησε να δείξει ότι, παρά τις δυσκολίες και τις ακραίες θέσεις της Άγκυρας, η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει στον δρόμο του διαλόγου, αξιοποιώντας την παρούσα περίοδο σχετικής ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.